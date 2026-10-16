Министр иностранных дел и международной торговли Арарат Мирзоян заявил, что в ходе его недавнего визита в Тегеран были даны ответы на опасения иранской стороны относительно проекта TRIPP и присутствия США.

Как передает #, об этом он заявил на брифинге.

«Насколько я могу судить, иранская сторона удовлетворена тем, как развивается этот процесс, хотя у неё остаются и другие вопросы. Например, иранская сторона спрашивает, будет ли американское военное присутствие вдоль TRIPP. Его не будет. Документы свидетельствуют об этом, и реальность это подтверждает», — отметил Мирзоян на брифинге в пятницу.

Однако, по словам министра, само по себе присутствие иностранных сил, безусловно, может дестабилизировать регион.

«От себя могу сказать: все мы знаем, почему Иран говорит о третьих силах. Вы понимаете, что я имею в виду, и понимаете, что имеет в виду Иран. В целом, я думаю, это истина, известная ещё из учебников: присутствие вооружённых сил третьей стороны на территории, где существуют отношения между двумя другими сторонами, лишь усложнит жизнь этим двум сторонам», — подчеркнул Мирзоян.