Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с обрушением крыши частной школы в Пешаваре, в результате которого погибли ученики и учитель.

Как передает #, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Выражаем глубокие соболезнования и искреннее сочувствие братскому Пакистану в связи с трагической гибелью учеников и учителя в результате обрушения части школьного здания в Пешаваре. Разделяем скорбь семей погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кого затронула эта трагедия», — говорится в заявлении.

Отметим, что обрушение крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар привело к гибели не менее 34 учеников, большинство из которых были младше 13 лет, и учительницы.