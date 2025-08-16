Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными наводнениями.

Об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

«Глубоко опечалены трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными наводнениями в северной части Пакистана. Наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями. Азербайджан солидарен с братским народом и правительством Пакистана в эти тяжелые минуты», — говорится в публикации.