Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану.

«Решительно осуждаем террористические акты, совершенные возле мечети в Мастунге и в мечети в Ханку. Выражаем соболезнования правительству, народу братского Пакистана и семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Напомним, что в результате двух мощных взрывов в мечетях в разных провинциях Пакистана десятки человек погибли, сотни ранены. Первый взрыв прогремел в провинции Белуджистан, там погибли более 50 человек, по меньшей мере сто ранены. В результате второго обрушилась мечеть в пригороде Пешавара, под обломками могут находится порядка 40 человек.

Власти Белуджистана сообщают, что взрыв на их территории устроил смертник, взорвавший себя у полицейской машины, припаркованной возле мечети.

Целью стали верующие, собравшиеся на празднования дня рождения пророка Мохаммеда. Среди погибших есть также офицеры полиции.