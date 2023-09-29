Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану.
«Решительно осуждаем террористические акты, совершенные возле мечети в Мастунге и в мечети в Ханку. Выражаем соболезнования правительству, народу братского Пакистана и семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.
Напомним, что в результате двух мощных взрывов в мечетях в разных провинциях Пакистана десятки человек погибли, сотни ранены. Первый взрыв прогремел в провинции Белуджистан, там погибли более 50 человек, по меньшей мере сто ранены. В результате второго обрушилась мечеть в пригороде Пешавара, под обломками могут находится порядка 40 человек.
Власти Белуджистана сообщают, что взрыв на их территории устроил смертник, взорвавший себя у полицейской машины, припаркованной возле мечети.
Целью стали верующие, собравшиеся на празднования дня рождения пророка Мохаммеда. Среди погибших есть также офицеры полиции.
Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, но ранее Белуджистан часто подвергался нападениям боевиков пакистанского «Талибана», и «Исламского государства», а также других радикалов.