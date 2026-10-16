В результате стрельбы в начальной школе в американском городе Бенд (штат Орегон) погибли четыре человека, в том числе трое детей. Нападавший также мертв.

Как передает # со ссылкой на Fox News, информацию о гибели четырех человек подтвердили источники телеканала в федеральных правоохранительных органах.

Стрельба произошла в начальной школе Silver Rail Elementary School. По данным полиции, сначала поступило сообщение о выстреле по автомобилю возле учебного заведения, после чего неизвестный проник в здание и открыл огонь.

Прибывшие на место полицейские обнаружили нападавшего мертвым. Правоохранительные органы выясняют, кто именно его застрелил. Не исключается, что огонь по нападавшему открыл один из находившихся поблизости людей.

Кроме того, два человека были доставлены в больницу. Информация об их состоянии пока не раскрывается.

К расследованию происшествия подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР) США.