Ещё тридцать лет назад со спутниковой орбиты озеро Урмия выглядело как огромная лазурная жемчужина, окружённая изрезанными горными ландшафтами северо-западного Ирана. Крупнейшее солёное озеро Ближнего Востока занимало более пяти тысяч квадратных километров, содержало около 30–35 миллиардов кубометров воды и служило одним из важнейших водно-болотных угодий региона, где ежегодно останавливались десятки тысяч перелётных птиц.

Сегодня спутниковые наблюдения фиксируют вместо водной глади бескрайнюю соляную равнину, покрытую трещинами и остатками погибшей экосистемы. В наиболее засушливые периоды последних лет площадь озера сокращалась до нескольких сотен квадратных километров, а объём воды — до сотен миллионов кубометров. Когда первый заместитель главы Управления по охране окружающей среды провинции Западный Азербайджан признал, что при нынешних условиях восстановить озеро уже невозможно, эти слова прозвучали как приговор не только самому водоёму, но и всему региону, чья жизнь десятилетиями была неразрывно связана с Урмией.

Однако причиной этой катастрофы стали не только климатические изменения, хотя они существенно ускорили деградацию озера. За последние десятилетия средняя температура в бассейне Урмии выросла примерно на полтора–два градуса, а количество атмосферных осадков сократилось почти на двадцать процентов. Осень 2025 года стала самой засушливой почти за полвека наблюдений: в регионе выпало лишь около десяти процентов от многолетней нормы осадков. Тем не менее ключевую роль в истощении водоёма сыграла хозяйственная деятельность человека. В бассейне Урмии были построены более пятидесяти плотин и многочисленные водозаборные сооружения, перехватывающие речной сток для нужд сельского хозяйства и растущих городов. Ситуацию усугубило и строительство пятнадцатикилометровой дамбы мостового перехода, разрезавшей озеро и нарушившей естественную циркуляцию воды между его северной и южной частями.

Особенно разрушительными последствия оказались для сельского хозяйства, которое само оказалось заложником выбранной модели развития. На протяжении десятилетий основу орошения составлял традиционный поверхностный полив, при котором значительная часть воды испарялась ещё до того, как достигала корневой системы растений. Одновременно продолжалось расширение площадей под влаголюбивыми культурами — сахарной свёклой, яблоневыми садами и люцерной, что лишь увеличивало нагрузку на водные ресурсы. В стремлении компенсировать дефицит воды по всему бассейну были пробурены десятки тысяч незаконных скважин, интенсивно истощавших подземные водоносные горизонты. В результате уровень грунтовых вод стремительно снижался, почвы начали проседать, а многие реки, прежде питавшие озеро, постепенно теряли способность поддерживать его водный баланс.

Последствия этого системного кризиса быстро вышли далеко за пределы самого водоёма. Одной из первых жертв стала уникальная экосистема Урмии. Популяция эндемичного рачка Artemia urmiana, являвшегося основным источником пищи для фламинго, пеликанов и множества других видов птиц, в наиболее тяжёлые годы засухи практически исчезла. Вместе с сокращением численности артемии начала разрушаться вся пищевая цепь, формировавшаяся здесь на протяжении тысячелетий. Хотя в более влажные годы отдельные популяции частично восстанавливались, экосистема уже не могла функционировать так, как прежде.

Экологическая катастрофа постепенно превратилась и в гуманитарную. После отступления воды на поверхности бывшего дна озера остались миллиарды тонн солевых отложений, которые ветер всё чаще поднимает в атмосферу, образуя мощные соляно-пылевые бури. Эти аэрозоли достигают Тебриза, Урмии и других населённых пунктов, ухудшая качество воздуха и создавая серьёзные риски для здоровья населения. Медики отмечают рост заболеваний органов дыхания, аллергических реакций, раздражений глаз и кожных заболеваний, а многочисленные исследования указывают, что длительное воздействие подобных аэрозолей способно увеличивать вероятность развития хронических заболеваний. Одновременно усиливается и психологическое давление на местных жителей: потеря привычной среды обитания, экономическая неопределённость и постоянные пылевые бури способствуют распространению тревожных и депрессивных расстройств.

Экологическая деградация неизбежно повлекла за собой экономический кризис. По мере того как засолялись почвы и сокращались запасы пресной воды, урожайность сельскохозяйственных культур стремительно снижалась. Тысячи фермеров лишались привычных источников дохода, а туристическая отрасль, ещё недавно привлекавшая посетителей целебными грязями и необычными пейзажами солёного озера, практически прекратила существование. Всё больше жителей прибрежных деревень были вынуждены покидать родные места, превращая некогда оживлённые поселения в постепенно пустеющие населённые пункты.

Однако гибель озера вызвала не только экономические потрясения. Для миллионов иранских азербайджанцев Урмия является не просто географическим объектом, а важной частью исторической памяти и региональной идентичности. Именно поэтому высыхание озера давно приобрело политическое измерение. Многие местные жители обвиняют центральные власти в многолетнем игнорировании проблемы, а часть общественных активистов рассматривает происходящее как проявление экологической дискриминации по отношению к азербайджанскому населению страны. Акции протеста неоднократно сопровождались массовыми задержаниями, что лишь усиливало недоверие к Тегерану. На этом фоне некоторые аналитики предупреждают, что экологический кризис способен усилить существующие противоречия между центральной властью и национальными регионами, хотя говорить о его неизбежных политических последствиях пока преждевременно.

Осознавая масштаб проблемы, иранские власти предпринимали попытки изменить ситуацию. В 2013 году президент Хасан Рухани объявил о создании Национального штаба по восстановлению озера Урмия. Программа предусматривала сокращение сельскохозяйственного водопотребления почти на сорок процентов, модернизацию ирригационных систем, ликвидацию незаконных скважин, выкуп водных прав у фермеров, а также подпитку озера за счёт переброски стока из реки Малый Заб через гидротехнический тоннель Кани-Сиб и подачи очищенных городских стоков. На бумаге этот план выглядел достаточно комплексным, однако его реализация столкнулась с серьёзными политическими и экономическими препятствиями.

Наиболее сложной задачей оказалось именно сокращение потребления воды сельским хозяйством. Несмотря на официальные ограничения, площади под водоёмкими культурами продолжали увеличиваться, а отдельные региональные администрации фактически игнорировали решения центрального правительства. Так, в оросительной системе Гасанлу площади орошаемых земель выросли примерно с трёх с половиной до более чем пяти тысяч гектаров уже после введения ограничений. Государственная компенсация за отказ от использования земель оказалась значительно ниже их рыночной стоимости, поэтому большинство фермеров не были заинтересованы в участии в программе. Межбассейновые проекты требовали колоссальных финансовых затрат и одновременно вызывали опасения относительно возможного ущерба экосистемам регионов-доноров. Всё это усугублялось коррупцией, слабым контролем за исполнением решений и противоречиями между центральными и местными органами власти. Как признавал руководитель Федерации водной отрасли Ирана Реза Хаджи-Карим, главная проблема заключается не в отсутствии технических решений, а в неспособности обеспечить их последовательное выполнение.

История Урмии отражает гораздо более масштабный кризис, охвативший практически весь Иран. Сегодня более девяноста процентов территории страны в той или иной степени испытывают последствия засухи, двадцать четыре из тридцати одной провинции сталкиваются с хроническим дефицитом воды, а некоторые водохранилища заполнены лишь на несколько процентов своей проектной ёмкости. Власти призывают население максимально экономить воду, а президент Масуд Пезешкиан предупреждал, что при сохранении нынешних тенденций столичный регион может столкнуться с настолько серьёзным дефицитом ресурсов, что потребуется рассматривать возможность переноса части населения и государственных функций. В августе 2025 года заместитель главы Департамента охраны окружающей среды по вопросам морских и водно-болотных экосистем Ахмадреза Лахиджанзадех признал, что озеро ещё можно частично стабилизировать, однако вернуть его к состоянию середины 1990-х годов уже практически невозможно. Одновременно аналогичные процессы разворачиваются и в других частях страны: озёра Хамун, Бахтеган, Гавхуни и Махарлу уже высохли либо находятся на грани исчезновения, а уровень Каспийского моря продолжает постепенно снижаться.

Однако значение трагедии Урмии выходит далеко за пределы самого Ирана. Она стала наглядным примером того, насколько быстро экологический кризис способен приобрести трансграничный характер, затрагивая интересы соседних государств и целых регионов. Южный Кавказ относится к числу территорий, наиболее чувствительных к подобным изменениям. Азербайджан, значительная часть территории которого расположена в засушливой зоне, уже сталкивается с сокращением речного стока, учащением засух и ростом нагрузки на водохозяйственную инфраструктуру. Особое значение имеет бассейн реки Аракс, соединяющий Иран, Азербайджан, Армению и Турцию: любые изменения режима водопользования в верховьях способны влиять на состояние сельского хозяйства, водоснабжения и экосистем соседних стран. Хотя высыхание Урмии не оказывает прямого гидрологического воздействия на Азербайджан, оно наглядно демонстрирует, насколько быстро сочетание климатических изменений и неэффективного управления водными ресурсами может превратить локальную экологическую проблему в кризис регионального масштаба.

История озера Урмия стала одним из наиболее наглядных примеров того, как сочетание климатических изменений, многолетнего нерационального водопользования, управленческих ошибок и недостатка политической воли способно за одно поколение разрушить природную систему, формировавшуюся тысячелетиями. Вернуться к масштабам и экологическому состоянию озера конца XX века уже практически невозможно, однако это не означает, что борьба потеряла смысл. Сегодня главными задачами становятся сдерживание соляно-пылевых бурь, обеспечение населения качественной питьевой водой, поддержка сельских районов и сохранение хотя бы части оставшихся водно-болотных экосистем. Для Азербайджана и всего Южного Кавказа трагедия Урмии — не просто экологическая катастрофа соседней страны, а серьёзное предупреждение. В условиях ускоряющегося изменения климата, роста потребления воды и высокой зависимости от трансграничных рек устойчивое управление водными ресурсами становится вопросом не только экологии, но и экономики, продовольственной безопасности и региональной стабильности. Именно поэтому опыт Урмии должен рассматриваться не как уникальное исключение, а как урок для всего региона и мира: там, где потребление воды систематически превышает возможности природы, даже самые богатые водные экосистемы могут исчезнуть всего за одно поколение.

Заур Нурмамедов