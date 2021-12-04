Шесть лет назад в азербайджанском секторе Каспия произошла трагедия.

4 декабря 2015 года шторм повредил газопровод высокого давления на морской нефтедобывающей платформе месторождения «Гюнешли».

Пожар унес жизни 18 человек, еще 12 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Всего на момент ЧП на платформе находилось 63 человека: 33 из них были спасены сразу.

В связи с трагедией 6 декабря 2015 года в Азербайджане был объявлен траур.

Пожар на платформе не могли потушить 11 дней. Справиться с ним удалось лишь 15 декабря.