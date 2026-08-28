Власти Венесуэлы рассматривают возможность выхода из ОПЕК. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным журналистов, этот вопрос обсуждался в ходе встреч с чиновниками США после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Источники уточнили, что в настоящий момент окончательное решение еще не принято.

Агентство отметило, что выход из ОПЕК позволит Венесуэле нарастить добычу нефти. Также решение позволит Каракасу обеспечить активное участие международных компаний в восстановлении отрасли.