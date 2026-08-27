Президент США Дональд Трамп в четверг заявил журналистам, что президент России Владимир Путин не будет атаковать территорию НАТО.

«У нас с ним состоялись хорошие переговоры. Он не собирается нападать на территорию НАТО», — сказал Трамп, имея в виду контакты с Путиным. Такие слова главы Белого дома в беседе с журналистами в Овальном кабинете приводит корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу.

Ранее в четверг Трамп заявил в телефонном интервью изданию Axios, что никакого подобного удара не будет, и что главу ЦРУ Рэтклиффа не отправляли в Москву для передачи какого-либо конкретного послания. «Рэтклифф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никаких посланий не было, как не было и ничего необычного», — заявил Трамп в интервью изданию.

После приезда на этой неделе в Москву, 25 августа, главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа ряд западных СМИ, в том числе Politico, The Wall Street Journal и ABC News, со ссылкой на источники написали, что целью этого визита было предостеречь Россию от эскалации конфликта с союзниками США по НАТО.

По словам источников Politico, Рэтклифф также использовал поездку в российскую столицу, чтобы оказать давление на Россию с целью сокращения военной и экономической поддержки Ирана.

В среду Трамп, комментируя поездку Рэтклиффа в Москву, назвал не соответствующими действительности ряд появившихся в прессе предположений о содержании его переговоров с российскими представителями. В том же комментарии Дональд Трамп уже отмечал, что Рэтклифф во время визита не обсуждал ни возможные угрозы России странам НАТО, в частности «нападение на Англию», ни вопросы, связанные с санкциями в отношении Ирана. Как следует из слов Трампа, главной темой была война в Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что директор ЦРУ приезжал в Москву для «установления контакта между спецслужбами». Одновременно Песков отмечал, что контакты Рэтклиффа с президентом России Владимиром Путиным не планировались.

Джон Рэтклифф занимает пост директора ЦРУ с января 2025 года. Его визит в Москву на этой неделе стал первой поездкой руководителя этого разведывательного агентства в российскую столицу с ноября 2021 года. (svoboda.org)