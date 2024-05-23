Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что использует свои отношения с президентом России, чтобы добиться освобождения из российской тюрьмы репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По словам бывшего президента США, это произойдет вскоре после ноябрьских выборов.

«Эван Гершкович, репортер The Wall Street Journal, которого удерживает Россия, будет освобожден почти сразу после выборов, но определенно до того, как я вступлю в должность. Он будет ДОМА, В БЕЗОПАСНОСТИ И СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ… Владимир Путин, президент России, сделает это для меня, но не для кого-то другого, и МЫ НИЧЕГО ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕМ!», — написал Трамп.

Он не упомянул о каких-либо контактах с Путиным и не сказал, какие у него есть основания полагать, что российский лидер освободит Гершковича. (Reuters)