Армения изменила формулировки взаимоотношений с Россией в программе правительства на ближайшие пять лет. Премьер страны Никол Пашинян заявил, что появились основания больше не считать ее стратегическим партнером.

Сотрудничество с Россией будет трансформироваться в новых условиях сбалансированной внешней политики, говорится в программе правительства. Ранее Пашинян заявил, что перемены в отношениях стран — это естественный процесс, так как между Ереваном и Баку уже установлен мир. «Армения прежде всего должна подать в ЕС официальную заявку на вступление. Это тоже процесс, требующий масштабной работы», — заявил глава правительства.

Армения начала переориентировать свой экспорт после введения весной 2026 года торговых ограничений со стороны России. С весны РФ ограничила импорт армянских товаров: под запрет попали фрукты, овощи, зелень, цветы, минеральная вода, алкоголь, а также молочная и рыбная продукция. В результате в январе–июне товарооборот между Россией и Арменией упал на 20,9% — с $3,33 млрд до $2,63 млрд. Одновременно в первом полугодии Армения увеличила экспорт в страны Евросоюза на 80% — до $516 млн против $287 млн. Евросоюз также выделил Армении 52 млн евро помощи для переориентации экспорта и отменил таможенные пошлины на 80% товаров. (themoscowtimes.com)