Халид Шейх Мохаммед, который, как предполагают, спланировал атаки на башни-близнецы в 2001 году, предстанет перед судом в июне 2028 года, спустя более чем четверть века после нападения, которое правительство США называет «самым вопиющим преступным деянием на американской земле в современной истории».

Прокуратура хотела провести суд в 2027 году, но военный судья постановил, что это слишком рано и необходимо выделить дополнительное время для решения ряда судебных вопросов.

Мохаммед заявлял, что спланировал «операцию 11 сентября 2001 года от А до Я». Его арестовали в 2003 году, и с сентября 2006 года он содержится в Гуантанамо. Мохаммед заключил сделку с правосудием о признании вины в обмен на избежание смертной казни, но федеральный апелляционный суд отменил это соглашение прошлым летом.

В среду судья военно-воздушных сил США подполковник Майкл А. Шрама постановил, что судебное разбирательство по делу Мохаммеда и трех его сообщников начнется 5 июня 2028 года. В судебном документе перечислены предполагаемые сообщники: Валид бин Атташ, Али Абдул Азиз Али и Мустафа аль-Хавсави.

Прошло почти 25 лет с тех пор, как два угнанных пассажирских самолета врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а еще один — в здание Пентагона, расположенное неподалеку от Вашингтона. Еще один самолет разбился в поле в Пенсильвании. В результате этих атак погибли почти три тысячи человек.

Мохаммед получил в США инженерное образование. Согласно обвинению, он предложил лидеру «Аль-Каиды» Усаме бин Ладену идею отправить несколько человек учиться управлять пассажирскими самолетами, чтобы потом направить эти самолеты на здания.

Мохаммеда задержали в марте 2003 года в Пакистане вместе с аль-Хавсави.