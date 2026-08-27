Будапешт теперь — после смены власти в Венгрии — считает Россию угрозой для Венгрии, Европы и «глобального порядка». Об этом говорится в указаниях венгерского правительства для делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдёт в сентябре. Документ подписан премьер-министром Петером Мадьяром и размещен в венгерском официальном вестнике Magyar Közlöny 25 августа.

«Венгрия осуждает российскую военную агрессию, в полной мере поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и признаёт право Украины на самооборону», — сказано в директиве. В ней также отмечается, что действия России «подвергают серьезной опасности венгерское меньшинство, проживающее в Закарпатье». Власти Венгрии поддерживают «любые усилия, направленные на инициирование переговоров для достижения устойчивого мира и долгосрочных гарантий безопасности», – сказано в директиве.

В документе есть и другие указания для венгерской делегации, касающиеся отношения Будапешта к миграции, конфликту в Газе, Иране и Ливане и некоторым другим вопросам.

В середине июля министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Сенди заявил, что страна «закрывает дверь» перед Россией и должна «восстановить доверие» со своими союзниками. Он добавил, что российская разведка «пыталась проникнуть через чёрный ход».

Прежнее правительство Венгрии при Викторе Орбане, заявляя о поддержке суверенитета и целостности Украины, при этом поддерживало тесные связи с Москвой, блокировало санкции Евросоюза в отношении России, критиковало Киев и мешало другим европейским странам принимать пакеты помощи Украине. В особенности отношения обострились в последние месяцы правления Орбана, когда стороны обменивались прямыми оскорблениями. С приходом к власти Мадьяра отношения Будапешта и Киева заметно потеплели, хотя Венгрия по-прежнему, как и обещал Мадьяр, не оказывает Украине военной помощи. (svoboda.org)