Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что по мере продолжения процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном вопрос анклавов-эксклавов станет вполне обычным рабочим вопросом.

Как сообщает «Арменпресс», Никол Пашинян заявил об этом на брифинге после заседания правительства РА 27 августа.

«Что касается вопросов анклавов и делимитации, у нас есть ситуации, что мы можем лишиться дорог, но в Азербайджане тоже есть подобные ситуации. Мы постоянно смотрим со своей позиции, и нам кажется, что у них таких проблем нет. У них тоже есть похожая проблема. В целом, я должен вам сказать, что в этом плане наша ситуация, связанная исключительно с населенными пунктами, в том числе с решениями, которые мы приняли в последние годы, и инфраструктурными программами, намного лучше, чем у Азербайджана. Моя задача — снять напряжение с этой темы как для общественности, так и для правительств, чтобы, когда мы продолжим делимитацию на местах, мы могли спокойно обсудить это друг с другом, обсудить это с людьми. В предыдущий период переговоров по этому вопросу не было, в прошлом был обмен идеями, были сценарии делимитации: как двигаться дальше, что делать с анклавами. Я рад, что нам удалось снизить напряженность по этому вопросу. Теперь мы, и Армения, и Азербайджан, решим проблему, которая волнует всех. Это станет обычным рабочим вопросом, который, я уверен, будет решен наилучшим образом, потому что у Азербайджана тоже есть проблемы, у нас тоже есть проблемы, и мы просто должны сесть и спокойно обсудить эти проблемы друг с другом», — сказал премьер-министр Армении.

Премьер-министр напомнил о своем предыдущем заявлении о том, что международно признанная территория Армении составляет 29 743 квадратных километра, и что эта цифра не включает три азербайджанских анклава, а включает эксклав Арцвашен Армении.

«Если мы не примем это, это будет означать, что мы говорим, будто международно признанная территория Армении составляет не 29 743 квадратных километра, а, например, 29 755 квадратных километров. Это означает косвенное объявление войны Азербайджану. Почему я говорю все это, удостаиваясь ваших укоризненных взглядов, критики, заявлений оппозиции об очередном предательстве и сдаче территорий? Зачем я это делаю, я что, мазохист? Нет, я делаю это не для того, чтобы контролировать опасность, а для того, чтобы нейтрализовать ее, потому что я вижу, что есть внутренние и внешние силы, которые думают, о том, как разрушить установившийся мир. Я вижу, что есть несколько пунктов, нерв которых пытаются использовать, чтобы разрушить мир и вызвать эскалацию. Я убираю нервы этой темы, чтобы вокруг нее нельзя было построить эскалацию», — заявил премьер-министр Армении.

Он заверил, что в данный момент нет обсуждений с Азербайджаном по вопросу анклавов-эксклавов, но существует общий вопрос делимитации.