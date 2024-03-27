Позиция российской стороны в вопросе анклавов между Азербайджаном и Арменией известна.

Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, позиция российской стороны в этом вопросе хорошо известна и последовательна: «Мы призываем стороны проявлять максимальную сдержанность по данной тематике и избегать агрессивной риторики. А все территориальные споры и взаимные претензии должны быть урегулированы исключительно в политико-дипломатическом русле и только политико-дипломатическими методами. Такие вопросы, в том числе по возврату и обмену анклавами, следует решать в рамках двухсторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Мы со своей стороны готовы оказывать максимальное содействие этой работе с учетом имеющихся у России уникальных картографических материалов и экспертизе», — сказала она.

Захарова добавила, что аналогичные принципы применимы в отношении разблокирования транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном: «Я хотела бы обратить внимание на то, что мы не используем термин «Зангезурский коридор». Мы говорим о маршруте, который связывает западные районы Азербайджана с Нахичеванью (Нахчыван-ред.) через территорию Сюникской области Армении».

Представитель МИД России призвала к возобновлению деятельности Трехсторонней рабочей группы, которая занимается открытием транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией.