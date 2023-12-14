Турция всегда поддерживала освобождение азербайджанских земель от оккупации, полное установление их суверенитета.

Как сообщает АПА, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

«Теперь после мирного соглашения должно начаться процветание и развитие в регионе. Мы считаем, что в регионе больше нет места войне, конфликту. Турция поддерживает мирные переговоры между двумя странами. Если отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются, тут же нормализуются отношения Турции с Арменией. Турция всегда поддерживает нормализацию азербайджано-армянских отношений», — отметил глава МИД Турции.

Хакан Фидан сообщил, что обсудил сегодня с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нормализацию отношений с Арменией.