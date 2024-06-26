Интересные заявления сделал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) России, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Для Армении единственный европейский выбор, который теоретически доступен, это Турция. Соседняя страна, которая, между прочим, тоже является кандидатом, вечно, правда, но кандидатом на вступление в ЕС. Еще пару лет назад я бы сказал, что это абсолютно исключает любые перспективы. Сейчас я так не скажу, потому что мы видим, как радикально изменился подход Еревана. И что казалось совершенно немыслимым, стало реальностью. Отказ от Карабаха, который не вызвал никаких потрясений. Поэтому я бы не исключал, что это самая евроинтеграция, курс на связь с Европой в случае с Арменией будет означать нормализацию отношений с Турцией, ну, и, может быть, даже больше. Фактическое попадание Армении, так сказать, в эту сферу экономического притяжения, опять же, это кажется совершенно немыслимым, учитывая историю, но мало ли что у нас казалось немыслимым еще недавно. Это не то же самое, что евроинтеграция», — заявил известный политолог.

Какими видятся подобные перспективы специалистам? Действительно ли европейский путь для Армении может лежать вероятнее всего через сближение с Турцией? Готовы ли к такому процессу обе стороны? Если не совсем, то когда это может стать реальным?

Своими соображениями по этому поводу поделились с # зарубежные эксперты.

Турецкий аналитик, доктор политических наук, профессор Хайдар Чакмак отметил, что армяне – народ, проживающий на Ближнем Востоке и на Кавказе, поэтому на них влияют события в этих двух регионах.

«Армяне живут в Иране, Ливане, Сирии, Турции, России и, конечно же, в Армении. Армяне занимали важные посты в Османской империи, при этом сохраняя свою собственную идентичность, и жили в достатке. Однако они сыграли свою роль в распаде государства, поддержали разрушение Османской империи, где жили богато, престижно и процветали – они стали сотрудничать со вторгшимися западными странами, особенно с Францией. Они служили солдатами у французов, русских и британцев в Анатолии и вместе с ними убивали турок. Многие из них бежали за границу в 1915 году, когда турки во главе с Мустафой Кемалем-пашой выиграли войну. Затем в 1922 году некоторые из них убежали за границу, а некоторые сделали вид, что меняют религию внутри страны, часть из них стали турками-мусульманами, некоторые стали алевитами, а третьи — курдами-мусульманами. Сегодня в Турции таких называют «криптоармянами». Турки в основном знают, кто они. Причина, по которой я это рассказываю, заключается в том, что из-за тех событий турки не доверяют армянам. Более того, тот факт, что армяне делали то же самое с азербайджанцами, очень беспокоит анатолийских турок», — говорит доктор политических наук.

По его словам, Турция и Азербайджан хотят сбалансированного, мирного добрососедства со своим соседом Арменией. «Армения хочет войти в западную систему при поддержке и желании армянской диаспоры, проживающей в западных странах. Сегодняшняя администрация, которую очень беспокоит Россия, хочет войти в западную систему. Армянский народ также думает, что он будет счастливее экономически, политически и культурно на Западе. Однако против этого выступают два ее близких союзника – Россия и Иран. Турция и Азербайджан действуют нейтрально в этом вопросе. Западные страны, особенно Франция и США, хотят, чтобы Армения и Грузия находились в рамках западной системы, как по историческим причинам, так и по политическим, военным и экономическим причинам, возникшим с течением времени. Вероятно, так и будет. Война между Россией и Украиной очень отвлекает россиян. У Ирана тоже нет сил, чтобы предотвратить это.

Европейская интеграция Армении была бы очень трудной без Турции как географически, так и политически и экономически. Поэтому условия, которые ставит Турция перед Арменией — решить свои проблемы с Азербайджаном, открыть Зангезурский регион для транспортных коммуникаций и не становиться враждебным по отношению к этим двум странам. Я думаю, что Армения сможет интегрироваться с Западом, если достигнет согласия с Турцией», — полагает профессор Чакмак.

Турецкий политолог, ведущий специалист экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер заявил в свою очередь, что он не согласен с господином Лукьяновым. «Сейчас в турецком экспертном сообществе тоже активно обсуждаются затронутые им вопросы. Но на самом деле Лукьянов не может комментировать некоторые вещи как независимый эксперт. Это один из сторонников идеи глобальной политики, потому я с ним и не согласен. Во-первых, на евразийском пространстве всё меняется кардинальным образом. В реализации проектов дорожных коммуникаций, таких как «Один пояс – один путь», нуждается прежде всего Армения.

Для того, чтобы восстановить один из его сегментов – Зангезурский коридор, армяне должны добровольно пойти на разблокирование дорожных коммуникаций. В этом нуждаются и Европа, и Китай. Поэтому сближение Армении с Европой вполне реально, есть такая перспектива. Лет 20 назад про Грузию тоже думали скептически в этом смысле, но сегодня она уже близка к финалу, страна получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС», — напомнил аналитик.

Действительно, Армения должна нормализовать отношения с Турцией для того, чтобы соединить свою дорожную инфраструктуру с европейской, отметил он. «Без участия Турции это просто нереально физически. Есть, конечно, вариант через Грузию, а далее морем, но такой план потребует огромных трудов и расходов. Так что, самым логичным для подобной цели было бы нормализовать отношения с Турцией.

Отказ от Карабаха был очень сложным внутренним вопросом для Армении, но в конце концов это удалось сделать. То есть, Пашинян делает то, что надо, чтобы в перспективе его страна вошла в состав Евросоюза.

Неважно в принципе, станет ли когда-нибудь Армения членом ЕС. Для оценки развития отношений с Евросоюзом у нас есть хороший пример в лице Грузии. Ей удалось повысить стандарты жизни у себя внутри страны. Поэтому тут речь о долгом процессе. Я же не говорю, что через 3-5 лет Армении удастся стать членом ЕС, может это займет 10 или больше лет. Но главное тут, что когда начинается этот процесс, то в итоге он приводит к улучшению качества жизни, к прогрессивному реформированию законодательства и к увеличению оборота торговли с Европой. Для Армении это несет много плюсов. Кстати, и для Азербайджана это вовсе неплохо, это не повлияет на него негативно, а скорее даже наоборот», — резюмирует Озер.