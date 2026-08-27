Умер бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях. Как сообщает Euronews, Младич умер в следственном изоляторе в Гааге, ему было 83 года.

В 2017 году Международный трибунал ООН по наказанию военных преступлений в бывшей Югославии признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинений в военных преступлениях, включая геноцид и преступления против человечности.

Судья ООН заявил, что Ратко Младич несет ответственность за многочисленные преступления, включая преследования и убийства мирных жителей в боснийских городах и селах. Самыми известными и массовыми из этих преступлений являются расстрелы боснийских мусульман в Сребренице летом 1995 года и продлившаяся почти четыре года сербская осада Сараева.

Международный трибунал пришел к выводу, что с 12 мая 1992 года по 8 ноября 1996 года Младич был самым высокопоставленным представителем армии Республики Сербской и имел полный контроль над всеми ее бойцами и «элементами сербских сил, подчиненных ей».

Суд над Младичем был последним процессом трибунала. Он был создан в Гааге в 1993 году решением Совета Безопасности ООН для расследования преступлений, совершенных во время череды военных конфликтов в бывшей Югославии. ​Жертвами войны в Боснии и Герцеговине, по некоторым оценкам, стали более ста тысяч человек. Младич был одной из ключевых фигур этого конфликта. (svoboda.org)