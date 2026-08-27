В микрорайоне Славянка в Санкт-Петербурге утром 27 августа взорвался автомобиль, в котором находился подполковник из подразделения ВВС и ПВО вместе с супругой, сообщила «Фонтанка». По ее данным, мужчина погиб на месте, а женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Очевидцы рассказали изданию, что взрыв произошел около 10 утра у магазина «Магнит» на Колпинском шоссе. Кроссовер Geely взорвался после того, как водитель завел двигатель и проехал несколько метров, уточнил Shot. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и зданий бампер, а обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины получили повреждения.

Согласно предварительной информации, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Погибшему оторвало ноги, пишет Mash. Инцидент произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда занимал пост премьер-министра, приезжал в Славянку, чтобы осмотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежало почти треть строящегося жилья в этом районе. Официальной информации о личности погибшего и обстоятельствах взрыва пока нет. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело.

Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан 1-го ранга Военно-морского флота РФ Роберта Шагеева, который до аннексии Крыма служил в Военно-морских силах Украины и командовал единственной украинской подводной лодкой «Запорожье».

1 августа взрыв прогремел в ресторане Balzi Rossi в Москве. Погибли пять человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Александр Чайко, которого украинские власти обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Официальной информации о его состоянии после взрыва не поступало.

При этом позднее в Москве прошли похороны генерал-майора Валерия Плохотнюка и зятя Чайко Даниила Передрия, которые погибли в один день — 1 августа. В свою очередь, 26-летняя дочь Чайко Мария, по данным источника издания Astra, получила множественные осколочные ранения и находится на лечении в Городской клинической больнице №1 имени Н.И.Пирогова в Москве. (themoscowtimes.com)