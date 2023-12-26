Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксёнов сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию порта в Феодосии. По его словам, детонация прекратилась, пожар локализован.

«На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», — написал Аксёнов. О пострадавших не сообщается.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что в порту Феодосии поражен большой десантный корабль «Новороссийск». Удар, как утверждает Олещук, нанесла украинская авиация.

«А флота в России становится всё меньше! В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером «Москва» — следует большой десантный корабль «Новочеркасск“. Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу», — написал командующий Воздушными силами Украины.

Чем именно украинская авиация могла ударить по Феодосии, которая находится примерно в 250 километрах от ближайшей точки фронта, Олещук не уточняет.

В утренней сводке ВС Украины сообщили, что удар по российскому кораблю «Новочеркасск» в порту Феодосии этой ночью был нанесён крылатыми ракетами. Другие подробности в сообщении не приводятся.

Российские власти эту информацию пока не комментировали. Подтвердить заявление украинских военных из независимых источников на данный момент не представляется возможным. (svoboda.org)