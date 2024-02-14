Украина в очередной раз атаковала Черноморский флот России к югу от населенного пункта Кацивели на южном побережье оккупированного Крыма. Как пишут украинские СМИ, со ссылкой на источники в разведке страны, поражен и затонул российский большой десантный корабль «Цезарь Куников».

Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, что жители Ялты, Алупки и других населенных пунктов в Крыму слышали ночью взрывы. После взрывов жители заметили, что над морем летают вертолеты.

Минобороны России о поражении корабля не сообщало.