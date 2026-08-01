В ночь на 1 августа в Черном море из-за атаки украинских беспилотников затонул теплоход «Янина» компании FESCO, которая входит в «Росатом», сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, два дрона ударили по судну в 130 морских милях (240 км) от Новороссийска около 22:00 в пятницу. «Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию», — заявил Лихачев, добавив, что считает произошедшее «пиратством и морским разбоем».

На борту были 17 членов экипажа, все они спаслись. По словам главы «Росатома», всех моряков, кроме одного, подобрало судно Delphinus, которое ночью выдвинулось в район происшествия. Последнего нашли утром в субботу и доставили на берег авиацией Черноморского флота. Состояние экипажа оценивается как удовлетворительное, заключил Лихачев.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ поразили 143-метровый контейнеровоз «Янина» под флагом России, и показал видео приближения морского дрона к судну. По данным сервиса MarineTraffic, оно следовало в Новороссийск из Индии.

FESCO находится под санкциями Великобритании и ЕС. Это одна из крупнейших транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Флот группы включает более 30 судов.

В июне 2025 года FESCO поставила «Янину» на регулярную линию между Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Новороссийском. При этом за последние четыре месяца заходов судна в ОАЭ не зафиксировано: вместо этого оно останавливалось в Саудовской Аравии, Египте и Турции, обратил внимание The Insider.

За июль ВСУ поразили 205 российских транспортных судов: 130 — в Азовском море и 75 — в Черном, сообщил в четверг командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт Бровди. В числе целей были паромы, соединяющие Россию с Крымом, а также танкеры, сухогрузы, газовозы, буксиры и портовая инфраструктура.

Бровди называл задачей кампании, которую уже стали называть крупнейшей морской войной за последние полвека, — ликвидацию теневого флота РФ в регионе и паралич доставки топлива и грузов в Крым. (themoscowtimes.com)