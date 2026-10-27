Любой, импортирующий российское дизельное топливо в США, будет нарушать федеральное законодательство. Речь может идти о гражданско-правовом наказании в размере до двукратной стоимости соответствующей сделки, а также об уголовной статье, по которой грозят до 1 млн долларов штрафа и 20 лет лишения свободы. Это утверждает член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) в открытом письме от 26 октября.

По словам законодателя, установлен 10-летний срок исковой давности.

Раскин напомнил, что занимавший пост президента США Джо Байден, действуя в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), запретил ввоз определенных товаров российского происхождения — включая сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо, природный газ и связанные с ними дистилляты в США.

Президент США Дональд Трамп 24 марта официально объявил о продлении режима национального чрезвычайного положения, направленного против вредоносной внешнеполитической деятельности России, прямо сохранив ограничения, предусмотренные Указом № 14066, отметил Джейми Раскин.

По его словам, Закон о российской нефти закрепляет процедуры, которым президент должен следовать перед отменой запрета на импорт российских энергоносителей. Так, глава государства должен представить Конгрессу США письменное подтверждение, в котором будет указано как намерение отменить запрет, так и заключение о том, что Россия достигла соглашения о выводе своих войск и прекращении военных действий в Украине, перестала представлять непосредственную военную угрозу для членов НАТО и признала право украинского народа на выбор собственного правительства.

Не позднее чем за 45 дней до представления данного подтверждения президент обязан проконсультироваться с соответствующими комитетами Палаты представителей и Сената и представить отчет с обоснованием соответствующих решений, говорится в открытом письме. В течение 90-дневного срока Конгресс может опротестовать решение, приняв резолюцию на этот счет. Администрация Трампа не соблюдала эту предусмотренную законом процедуру перед выдачей генеральной лицензии № 135 Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, напомнил Раскин.

«Президент Трамп в настоящее время пытается незаконно обойти установленное законом эмбарго США на российский дизельное топливо», — резюмировал демократ.

Послание законодателя направлено в Американский институт нефти (API), в Торговую палату США и в Ассоциацию производителей топлива и нефтехимической продукции (AFPM). (DW)