Бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова попытались взорвать в Москве, пишет «Коммерсантъ».

Автомобиль «Тойота Ленд Крузер» взорвался после запуска двигателя, Прозоров получил травмы ног и рук. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Машина была припаркована на Коровинском шоссе.

Прозоров несколько лет назад перебрался в Россию, а с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе боевых действий. Следственный комитет возбудил уголовное дело за покушение на убийство. В феврале 2023 сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили покушение на Прозорова.

Газета The New York Times сообщала, что украинские спецслужбы системно уничтожают перебежчиков и российских военных в Украине и России. Издание указывало, что ими были убиты военные Арсений Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви). За последние два года в России были убиты военкор Владлен Татарский, дочь политолога Александра Дугина Дарья, бывший депутат Верховной рады Илья Кива, бывший военный Станислав Ржицкий и другие военные и чиновники. (moscowtimes.ru)