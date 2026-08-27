Экономическое благополучие Европейского союза (ЕС) опиралось на энергию из России, экспорт в Китай и технологическое доминирование Запада, которых больше нет. Об этом 27 августа заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на бизнес-форуме в Париже.

«В течение длительного времени европейская экономическая модель опиралась на несколько очевидных вещей: импортируемые дешевые источники энергии <из России>, открытая мировая торговля, растущий доступ на рынок Китая, стратегическая защита со стороны США и западное технологическое лидерство. Все эти очевидные преимущества уже исчезли», — сказала она, видео опубликовано на сайте видеотрансляций ЕК.

При этом политик не упомянула, что разрушение мировой торговли и блокировка поставок энергоресурсов из России стали прямым следствием санкций, разработанных Еврокомиссией. Она пообещала, что ЕК в будущем поможет спасти европейский бизнес.