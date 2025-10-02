Страны ЕС собираются вводить более жесткие ограничения в отношении России. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита глав государств и правительств стран блока в Копенгагене.

«Мы предлагаем новый подход к санкциям. Мы больше не подходим к ним поэтапно, а предлагаем гораздо более жесткие меры в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли», — говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Глава ЕК добавила, что такой подход уже применяется в составлении 19-го пакета санкций, который сейчас находится на обсуждении.

19 сентября фон дер Ляйен представила предложения ЕК по 19-му пакету антироссийских санкций. Они включают, в частности, запрет на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, а также меры в отношении криптовалют и банков.