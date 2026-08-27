Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Великобританию в начале сентября и проведет переговоры с премьер-министром королевства Энди Бернемом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«На следующей неделе Энди Бернем примет президента Франции Эммануэля Макрона на Даунинг-стрит», — говорится в публикации.

Отмечается, что французский лидер посетит официальное открытие выставки гобелена из Байе в Британском музее, после чего проведет переговоры с Бернемом.

Издание пишет, что это первый визит европейского лидера в Великобританию с тех пор, как Бернем занял пост премьера 20 июля 2026 года.

По данным газеты, Макрон и Бернем обсудят «перезагрузку» отношений Великобритании и Европейского союза и нелегальную миграцию.