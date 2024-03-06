Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит ситуацию в Украине со своими предшественниками Николя Саркози и Франсуа Олландом. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

«Макрон хочет «измерить температуру» левых и правых. Глава государства хочет проконсультироваться с бывшими президентами, сравнить их диаметрально противоположные взгляды на то, какого поведения придерживаться в отношении России», — отмечается в материале радиостанции.

Авторы также подчеркивают, что таким решением французский лидер хочет сохранить национальное единство, не допустив внутриполитического раскола по украинскому кризису.