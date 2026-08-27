Финляндия предоставит критически важные средства противовоздушной обороны Украине перед приближающейся зимой. Об этом заявил президент страны Александр Стубб в интервью телеканалу «Мы – Украина».

«Мы предоставим Украине — я не буду говорить, что именно предоставим — определенные критически важные средства противовоздушной обороны, которые еще остаются у Финляндии. Мы все знаем, что приближается зима. Финны и украинцы кое-что знают о зиме», — отметил Стубб.

Президент Финляндии также сообщил, что обсудил этот вопрос с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

До этого телеканал CNN написал, что у Украины почти не осталось ракет-перехватчиков для систем Patriot, а Вооруженные силы Украины не могут использовать комплексы против российской баллитстики. Сам Зеленский позднее признал, что Украине требуются перехватчики для систем Patriot, чтобы пережить грядущую зиму.