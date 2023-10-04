Ереван будет вести переговоры с Парижем о закупке средств ПВО.

Как передают армянские СМИ, об этом заявил депутат правящей партии Армении «Гражданский договор» Армен Хачатрян.

Республика обещает сама расплатиться по контрактам в случае их подписания.

«Противовоздушная оборона – одна из самых слабых сторон Армении, особенно после прошлого конфликта в Карабахе. Нам нужно новое качество. И мы должны учитывать лучшие примеры в мире, а также наши особенности – то, что мы маленькая страна, у нас нет даже стратегической глубины», – заявил также Хачатрян.

Французские оборонные предприятия производят несколько комплексов ПВО.

Из них самые востребованные – ЗРК малой дальности Crotale NG стоимостью около $48 млн и большой дальности SAMP/T, только одна батарея которого стоит примерно $550 млн.