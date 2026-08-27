Прошла жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Стал известен первый соперник «Сабаха» в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. «Сабах» встретится с «Барселоной» в Баку.

Вторым соперником азербайджанского клуба станет «Арсенал». Матч пройдет в Англии.

Также «Сабах» сыграет с «Боруссией» (Дортмунд, Германия) в Баку и «Манчестер Юнайтед» в Англии.

Напомним, что матчи общего этапа Лиги чемпионов будут проходить с 8 сентября 2026 года по 27 января 2027 года. Финальная игра турнира состоится 5 июня 2027 года в Мадриде.