В рамках визита президента Европейской конфедерации волейбола (CEV) Роко Сикирича в Азербайджан состоялась встреча, посвященная развитию волейбола.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта приняли участие президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров, глава бельгийской федерации Ги Жюве и президент Федерации волейбола Испании Фелипе Паскуаль Бернальдес.

В ходе встречи были подписаны меморандумы о сотрудничестве между Федерацией волейбола Азербайджана и федерациями Бельгии и Испании. Документы предусматривают совместную работу по развитию классического и пляжного волейбола.

Стороны планируют организовывать совместные учебно-тренировочные сборы для команд трех стран, проводить обмен опытом между спортсменами и тренерами, а также различные совместные мероприятия.

Президент CEV Роко Сикирич отметил важность подписанных соглашений для расширения международного сотрудничества в волейболе.

Он также высоко оценил организацию в Баку матчей группы C чемпионата Европы среди женских команд. По словам Сикирича, встречи проходят в условиях интересной спортивной борьбы. Глава CEV также положительно оценил выступление сборной Азербайджана.

В рамках мероприятия был показан видеоролик о развитии детского волейбола в стране. Шахин Багиров рассказал о работе по подготовке юных спортсменов и популяризации этого вида спорта в Азербайджане.

Руководители федераций Бельгии и Испании также подчеркнули значение подписанных меморандумов и высоко оценили уровень организации чемпионата Европы в Баку.