Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву был, вероятно, связан с попыткой снизить геополитическую напряженность на фоне роста угрозы российских диверсий в Европе, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, Литва рассчитывает получить от партнёров информацию о содержании встреч «возможно, на следующей неделе». При этом он отказался обсуждать конкретные цели переговоров. «Я считаю, что эта встреча действительно была направлена на снижение геополитической напряжённости в нашем регионе. Это позитивный момент», — сказал Науседа.

Как пишет Bloomberg, поездка главы американской разведки состоялась после предупреждений представителей разведки о том, что российские разведывательные и силовые структуры рассматривают возможность проведения операций в рамках гибридной войны против стран Балтии и Польши. Среди возможных сценариев — диверсии на объектах инфраструктуры и атаки под чужим флагом. В последнее время Европа также столкнулась с серией инцидентов, включая проникновения вооружённых беспилотников, попытки покушений и загадочные поджоги. По оценке агентства, эти действия, вероятно, призваны запугать основных поставщиков оружия и финансовой помощи Киеву.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич, в свою очередь, отказался обсуждать подробности остановки самолёта Рэтклиффа в Риге, но заявил, что американские и латвийские разведывательные службы тесно сотрудничают. «Мы готовимся и постоянно пытаемся понять потенциальные различные виды угроз, с которыми сталкиваемся. Сегодня мне нечего сказать тревожного, но ситуация очень динамичная», — сказал Ринкевич.

Президент США Дональд Трамп назвал поездку Рэтклиффа в Москву «полурутинной». Он отверг предположения о том, что визит связан с намерением Путина «проверить решимость НАТО», санкциями против Ирана или возможным нападением на Великобританию. «Ничего из вышеперечисленного не является причиной визита», — подчеркнул Трамп.

При этом американский президент заявил, что Рэтклифф «оказался там не без причины» и что из его поездки «может что-то получиться». «Мы работаем очень усердно, чтобы завершить эту войну. И, честно говоря, они оба (Владимир Зеленский и Владимир Путин. — ТМТ) хотят этого», — сказал Трамп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встречи Путина с Рэтклиффом не было. По его словам, глава ЦРУ посетил Москву для «контактов между спецслужбами», а Путин был проинформирован об итогах этих консультаций. Песков добавил, что говорить об их влиянии на выход из кризиса в отношениях России и США пока преждевременно, и отказался раскрывать другие подробности.