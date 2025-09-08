Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае гражданина Азербайджана , якобы планировавшего теракты.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Утверждается, что гражданин Азербайджана, задержанный в Ставропольском крае, «присоединился к украинской террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации», а также «по заданию осуществлял детальное изучение ряда объектов, предназначенных для совершения диверсионных и террористических актов, в частности, административных зданий правоохранительных органов и объектов транспортной инфраструктуры в городах Ессентуки и Ставрополь».