Президент США Дональд Трамп повторил свое прежнее заявление о том, что без его действий для того, чтобы остановить ядерную программу Ирана, Израиль «уже был бы уничтожен».

Как сообщает «Европейская правда», его слова приводит CBS News.

Трамп в среду вновь заявил, что без его вмешательства Иран получил бы ядерное оружие и «Израиля уже не было бы».

Американский президент в очередной раз раскритиковал ядерное соглашение с Ираном, заключённое при администрации Обамы, из которого он в одностороннем порядке вывел США во время своего первого срока, и заявил, что эта договоренность «проложила Ирану путь к ядерному оружию».

Он выразил уверенность, что без его вмешательства Иран получил бы ядерное оружие и применил бы его.

«Израиль был бы полностью нейтрализован… Если бы Дональд Трамп не был президентом, Израиля уже не было бы», – заявил Трамп.

Ранее он уже делал подобные комментарии на саммите G7 во Франции.