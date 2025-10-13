Война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС — уже восьмой завершенный президентом США Дональдом Трампом конфликт. Об этом заявил сам американский лидер, сообщает Fox News.

«Война окончена (…) Это будет моя восьмая война, которую я разрешу. Я умею заканчивать войны, я умею устанавливать мир. Для меня большая честь делать это. Я спас миллионы жизней», — ответил Трамп на вопрос, можно ли считать войну в Газе завершенной.

Глава Белого дома также напомнил, что сейчас разворачивается вооруженный конфликт между Пакистаном и Афганистаном, поэтому он подумал, что ему придется вернуться на Ближний восток. По словам президента США, он хорош в урегулировании войн и делает это не ради Нобелевской премии, а во имя спасения жизней.