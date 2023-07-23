В культурной столице Азербайджана Шуше завершился Глобальный форум на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции», организованный в рамках «Года Гейдара Алиева» и по случаю 148-летия Азербайджанской национальной прессы.

Как передает Report, в трехдневном форуме приняли участие представители местных и зарубежных СМИ, а также эксперты.

В рамках форума прошли сессии «Будущее медиа: новые инструменты и роль медиа в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху», «Инвестиционные и потребительские тренды в медиа», «Вопросы безопасности», а также состоялись интерактивные дискуссии между участниками и спикерами. В рамках Глобального форума также были проведены некоторые «сайд-ивенты» (параллельные мероприятия), выставки и тренинги.

В мероприятии принимали участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.