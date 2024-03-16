XI Глобальный Бакинский форум на тему «Восстановление раздробленного мира», проводимый под патронатом президента Азербайджанской Республики и при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви, завершил работу.

Как сообщает Report, в открытии форума 14 марта принял участие президент Ильхам Алиев.

В рамках трехдневного мероприятия состоялись панельные заседания, на которых обсуждались глобальные вызовы, вопросы в сфере политики, экологии, безопасности и др.

В XI Глобальном Бакинском форуме приняли участие представители большого числа стран, а также влиятельных международных организаций, в целом свыше 350 гостей из более чем 70 стран мира.