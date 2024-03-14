14 марта в Баку начал работу XI Глобальный Бакинский форум на тему «Налаживание разрушенного мира», организованный Международным центром Низами Гянджеви.

В церемонии открытия форума принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Форум собрал более 400 гостей из около 70 стран, включая нынешних и бывших глав государств и правительств, лауреатов Нобелевской премии, представителей международных организаций и гражданского общества.

На форуме, который продлится до 16 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспектив обеспечения мира, установления устойчивости в разделенном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов.

В числе основных тем обсуждения — война и мир, вопросы глобального управления, ценность региональных политических институтов, региональные перспективы: будущее ЕС, Кавказа и Центральной Азии, Африки, секторальные перспективы: здравоохранение, образование, продовольствие и сельское хозяйство, водные ресурсы, транспорт и энергетические коридоры, вопросы изменения климата и другие экологические проблемы, экономическая и финансовая система, новые социальные реальности, наука и новые технологии.