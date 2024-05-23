Россия ещё со времён Холодной войны боролась за влияние в странах третьего мира, всячески стараясь завоевать их симпатии.

Как и тогда, ключевым в нынешней стратеги внешней политики Кремля являются антизападные нарративы, поскольку подавляющее большинство стран Глобального Юга (Третьего мира) были колониями европейских стран.

Рядовой гражданин Глобального Юга может и не разделять антизападные настроения, однако воспринимает Запад через призму своей исторической памяти. Алжирцы по сей день помнят военные преступления Франции, жители Южной Америки испанскую колонизацию и массовое уничтожение коренных народов, африканцы рабство и торговлю людьми европейскими колонизаторами и т.д.

Этим умело пользуется Россия, которая находит благодатную почву для своих антизападных нарративов. Не имея колониального опыта в этих странах (за исключением Кавказа и Средней Азии), Москва пытается завоевать их расположение, противопоставляя себя «Коллективному Западу».

Россия также усиливает своё влияние через увеличение объёмов продаж оружия, заключение сделок в области безопасности, а также развитие программ подготовки военных кадров для разных стран.

К примеру, крупнейшими покупателями российского вооружения в течение 2018–2022 годов были Индия (31%), Китай (23%) и Египет (9,3%).

Москва поддерживает тоталитарные режимы в странах Глобального Юга, которые в целом испытывают нехватку демократических институтов, независимых СМИ или неправительственных, общественных организаций.

Если западные страны осуждают военные перевороты в странах Африки, нарушения свобод и прав человека (например, в Иране), то Россия наоборот оказывает им политико-дипломатическую и военную поддержку (в том числе участие частных военных компаний (ПВК Вагнер) на стороне военной хунты).

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, сопровождающегося западными санкциями, Кремль окончательно определился со своими союзниками, которыми оказались именно страны Глобального Юга: Китай, Иран, Северная Корея и некоторые другие.

Стратегия Кремля

Ханна Нотте, сотрудница программы Европы, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований (CSIS) считает, что в экономическом плане Россия нашла среди стран Глобального Юга партнёров для выживания своей экономики и поддержки своего ВПК, а также расширила рынки для своих углеводородных продуктов. за счёт Китая и Индии.

Она отметила, что с идеологической точки зрения Глобальный Юг стал главной аудиторией кремлевских нарративов о войне против Украины.

Нотте напомнила, как спикер МИД РФ Мария Захарова заявила на российско-африканском саммите, что российские мужчины гибнут на войне в Украине, чтобы африканские страны были свободными.

«Всем известно, что Кремль представляет эту войну как «оборонительную, превентивную и экзистенциальную» для Российской Федерации. Якобы это — «антиколониальная борьба против доминирования Запада и США в международной системе», — сказала Нотте во время программы Центра, посвященной стратегии РФ в отношении Глобального Юга.

По данным Ханны Нотте, Москва «расширяет свое военное сотрудничество со странами, враждебно настроенными по отношению к Соединенным Штатам и Европе. Особую обеспокоенность вызывают Иран и КНДР, поскольку обе являются практически ядерными странами. Москва поддерживает их ракетно-ядерную программу, а вместо этого получает иранские беспилотники и северокорейские ракеты.

Слабость РФ по отношению к Глобальному Югу

Вместе с этим Москва по сравнению со странами Запада не может предложить преимущественно бедным, слабо развитым странам Глобального Юга свою экономическую помощь. Россия сама относится к странам с низким уровнем доходов и стандартов жизни.

Современная Россия даже не может повторить модель Советского Союза, выдававшего миллионы кредитов странам «третьего мира» во время Холодной войны. Нынешняя Россия также позиционирует себя только как политическая альтернатива Западу, а не социально-экономическая, как СССР со своей социалистической системой экономики.

Россия в отношениях с мусульманским миром, представленным в Глобальном Юге, имеет шлейф негативного имиджа из-за 10-летней войны в Афганистане и войны против Чечни.

В современном мире цифровых технологий, когда любая информация доступна каждому, у кого есть смартфон или компьютер с доступом в Интернет, пропаганда оправдания российской агрессии против Украины также вызывает сомнения. Напротив, сопротивление Украины РФ напоминает и приводит параллели с освободительной борьбой народов Глобального Юга против колонизаторов.

Используя тезис о многополярном мире, о равенстве суверенных стран на международном уровне, Москва на самом деле не стремится к этому. Яркий тому пример вторжение в суверенную Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 и в 2022 годах. Россия действительно требует ослабления стран Запада и установления гегемонии под названием «русский мир», которая является продолжением захватнической и колонизаторской политики российского государства.

Специально для # редактор информационного агентства QIRIM.News Асиф Алиев