Соединенные Штаты вводят запрет на импорт российской нефти и газа в США из-за войны в Украине. Об этом президент США Джо Байден сказал в своем выступлении по поводу войны России в Украине, сообщает «Европейская правда».

«Мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа, энергии. Это значит, что российская нефть больше не будет приниматься в портах США», – сказал Джо Байден.

Байден сказал, что проконсультировался с союзниками, прежде чем принять это решение, но США идут на этот запрет, «понимая, что многие наши европейские союзники и партнеры, возможно, не в состоянии присоединиться к нам».

«Соединенные Штаты производят гораздо больше нефти внутри страны, чем вся Европа и все европейские страны вместе», – сказал он.

Байден отметил, что защита свободы имеет свою цену, но республиканцы и демократы четко отдавали себе отчет, «что мы должны это сделать».

Президент США добавил, что в Америке прошли массовые акции в поддержку Украины, а это значит, что американцы не готовы финансировать войну Путину.

Одновременно правительство Великобритании заявило, что намерено прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года.

Между тем, Европейская комиссия предложила план, как сделать Европу независимой от российского ископаемого топлива «задолго до 2030» года на фоне вторжения России в Украину — уменьшать зависимость от газа начнут уже в этом году.

Вот это, пожалуй, будет удар по основам устойчивости нынешней российской власти, да и всей государственной системы этой страны. Потому что все знают – есть страны, поддерживающие более-менее нормальный ритм жизни исключительно за счет массовой продажи своих энергоресурсов за рубеж, и Россия среди них крупнейшая. Соответственно, вопрос – есть ли у Москвы какие-то варианты избежать такой страшной для нее катастрофы? Остаются ли они еще?

Эту ситуацию прокомментировал # российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, социолог Владислав Иноземцев:

— Вопрос об экспорте нефти и газа конечно очень важный, но здесь нужно отметить два обстоятельства. С одной стороны, есть все-таки на мой взгляд выходы из ситуации, потому что речь идет не столько о том, что России запретят продавать нефть и газ, а о том, что Соединенные Штаты и Великобритания, а в последующем возможно и Европа, перестанут покупать это сырье в таких объемах как сейчас. Это означает в первую очередь то, что нефть из России может продаваться, но на другие рынки. Конечно, в первую очередь вспоминается Китай, но не только он. Я думаю, есть потенциал в Индии, есть потенциал в Латинской Америке, во многих странах мира. Единственно, конечно, для того, чтобы войти на новые рынки Россия должна будет предлагать серьезные дисконты, скидки в своих поставках. Но при нынешних ценах это сделать вполне возможно. Поэтому я думаю, что итогом этих решений в первую очередь станет то, что российская нефть окажется вытеснена из Европы и Америки, и перейдет в другие направления. А наоборот нефть, которая сегодня поставлялась туда, более дорогая, она начнет поставляться в Америку и Европу. Поэтому я не думаю, что это полная катастрофа, как многие сейчас описывают. Россия сумеет свою нефть куда-то продать. Проблема здесь больше техническая, потому что где-то 82% всего экспорта нефти идет по трубам в Европу, и где-то около 20% идет через отгрузку танкерами, в портах Новороссийска и Балтики.

Вот собственно говоря вызов для России заключается не столько в том, что нефть не будут покупать, сколько в том, что ее сложно будет транспортировать. И это действительно большая проблема. То есть, чтобы справиться с этим вызовом России нужно стремительно строить дополнительные нефтяные терминалы.

И ровно то же самое происходит с газом. То есть, спрос на газ сегодня высок, и если Европа будет избавляться от российской зависимости, то России опять-таки нужно не просто перекрывать все вентили и заканчивать с газовой промышленностью, ей нужно просто очень быстро строить не трубы, а танкеры для СПГ (сжиженного природного газа) и опять-таки терминалы по сжижению в основных портах.

В любом случае, это очень серьезный вызов, который возможно обвалит российский экспорт в ближайшие год или два. Но в принципе, если бросить все силы на решение этой проблемы, то впоследствии ее конечно можно решить. Это не катастрофа, это не полностью тотальный запрет на экспорт нефти, как было, допустим, в случае с Ираном и Ираком, когда речь шла о санкциях ООН, полностью запрещающих вывозить сырье из страны. Для России вопрос стоит так, что некоторые страны не хотят покупать ее энергоресурсы. То есть, это серьезно, болезненно, но решаемо.