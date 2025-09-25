Индийские чиновники заявили администрации президента США Дональда Трампа, что значительное сокращение импорта российской нефти возможно только при условии, что Вашингтон разрешит возобновить закупки у находящихся под санкциями поставщиков — Ирана и Венесуэлы, пишет агентство Bloomberg.

Как сообщил источник агентства, знакомый с ходом переговоров, делегация из Нью-Дели, находившаяся с визитом в США на этой неделе, повторила эту просьбу на встречах с американцами. По словам индийских представителей, одновременное прекращение поставок из России, Ирана и Венесуэлы — трёх крупных производителей — может спровоцировать скачок мировых цен на нефть.

Переговоры состоялись после того, как Вашингтон ввёл против Индии жёсткие тарифы в качестве наказания за её торговлю нефтью с Россией. Несмотря на эти меры, страна продолжает закупать российскую нефть, хотя и в меньших объёмах. Министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил в Нью-Йорке, что страна намерена увеличить закупки американской нефти и газа, отметив: «Наши цели в сфере энергетической безопасности будут в значительной степени связаны с США».

Россия была вынуждена предоставлять скидки на нефть после того, как многие страны отказались от торговли с Москвой из-за войны в Украине. Для Индии, которая покрывает почти 90% своих потребностей за счёт импорта, более дешёвые российские баррели помогают снижать стоимость закупок.

Индия прекратила закупки иранской нефти в 2019 году, а крупнейший частный переработчик страны Reliance Industries в этом году отказался от венесуэльских поставок после ужесточения американских санкций. Переход на ближневосточное сырьё возможен, но это увеличит расходы. По данным Минторга Индии, в июле средняя цена барреля российской нефти составляла $68,90, против $77,50 за саудовскую и $74,20 за американскую. (moscowtimes.ru)