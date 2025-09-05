Индия продолжит закупки российской нефти, несмотря на 50%-ные тарифы США для индийских компаний. Это выгодно.

Об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

«Откуда мы покупаем нефть, особенно такой крупный товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать исходя из того, что нам выгоднее всего. Мы, безусловно, будем покупать», — сказала Ситхараман в интервью телеканалу News18.

Таким образом Нью-Дели намерен игнорировать требования президента США Дональда Трампа прекратить такие поставки.

Комментарии министра прозвучали на фоне сохранения Индией закупок российской нефти. Власти страны подчеркивают, что будут продолжать покупать сырье, пока это остается финансово выгодным.

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем. Благодаря скидкам на российскую нефть, которую избегает Запад, Индия смогла снизить расходы на импорт за счет финансирования войны против Украины.

Такой шаг вызвал раздражение у администрации Трампа. США повысили тарифы для Индии до 50%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Кроме того, Трамп вновь обрушился с критикой на Индию и Россию. Он обвинил их в укреплении связей с Китаем, несмотря на международное давление.