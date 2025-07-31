Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии остановили импорт российской нефти после заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил второй крупнейшей экономике Азии 100-процентными пошлинами за сотрудничество с Россией.

Остановка закупок состоялась на этой неделе, сообщили Reuters четыре источника в отрасли. По их словам, от баррелей из РФ отказалась в том числе Indian Oil Corp — крупнейшая нефтяная компания страны, управляющая 10 из 20 индийских НПЗ суммарной мощностью 60 млн тонн в год.

Кроме того, импорт приостановили Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery Petrochemical, сообщили источники. Индийские НПЗ, по словам собеседников Reuters, ищут замену российским баррелям на спот-рынке и стали закупать нефть у ближневосточных стран ОПЕК и в Западной Африке.

Крупнейшими покупателями российской нефти в Индии, впрочем, являются частные НПЗ Reliance Industries и Nayara Energy, долю в которой имеет «Роснефть». Последняя попала под 18-й пакет европейских санкций, который также коснулся еще сотни танкеров «теневого флота» Кремля и довел их общее число в «черных списках» до 444 судов.

С начала войны поставки нефти из РФ в Индию выросли более чем в 30 раз, в том числе благодаря скидкам, которые изначально достигали $14-16 за баррель, а в последние месяцы сократились до $2,5-4. В первом полугодии 2025 года индийские НПЗ закупали в РФ 1,75 млн баррелей день, обеспечивая российским сырьем более трети своих потребностей в импорте.

В июне поставки достигали 2 млн баррелей в день, или более половины всей нефти, что танкеры вывозят из морских портов РФ. По оценкам CREA, с момента введения нефтяного эмбарго ЕС Индия заплатила России 100 млрд евро за поставки «черного золота», уступая лишь Китаю, который импортировал сырья на 125 млрд евро.

Угрозы Трампа, который еще в середине июля предупредил о 100-процентных пошлинах страны, снабжающие Россию валютой за нефть, повергли в хаос индийскую нефтеперерабатывающую отрасль, рассказали Bloomberg топ-менеджеры НПЗ.

По словам одного из них, руководители нефтезаводов ждут рекомендаций правительства о дальнейших действиях. Пока же НПЗ пытаются переориентироваться на нефть с Ближнего Востока и Африки, подтвердил источник агентства.