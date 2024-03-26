Санкции США против танкеров, перевозящих российскую нефть в нарушение ценового потолка, заставили перерабатывающие компании Индии отказаться как минимум от части российских поставок. В начале года индийские НПЗ увеличили закупки саудовской нефти, а теперь на смену российской приходит американская.

Сейчас в Индию из США направляется около 7,6 млн баррелей нефти, или 256 000 баррелей в сутки — это максимальный объем поставок более чем за год, свидетельствуют данные Kpler по отслеживанию танкеров. Идущие из США танкеры зафрахтованы Reliance Industries, крупнейшей частной нефтеперерабатывающей компаний Индии, а также нефтетрейдером Vitol и корейской судоходной компанией Sinokor, пишет Reuters.

Reliance стала первой нефтеперерабатывающей компанией Индии, которая отказалась работать с «Совкомфлотом» после того, как США ввели против него санкции в конце февраля. Его суда используются для теневого флота, который перевозит российскую нефть.

Вслед за Reliance принимать доставляемые «Совкомфлотом» грузы перестали и другие индийские компании, включая государственные. НПЗ теперь тщательно проверяют данные о каждом танкере, желая удостовериться, что он не связан с «Совкомфлотом» и любой другой попавшей под санкции организацией, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли. За нарушение требований о соблюдении ценового потолка в $60 за баррель США с осени прошлого года наказали также несколько компаний и десятки танкеров из ОАЭ и Турции. (moscowtimes)