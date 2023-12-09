Сотрудники Национального агентства расследований Индии арестовали 15 боевиков террористической группировки «Исламское государство» в ходе антитеррористической операции в штатах Махараштра и Карнатака.

«Арестованные активно участвовали в террористической деятельности, в том числе в изготовлении самодельных взрывных устройств для терактов и насилия на всей территории Индии, — цитирует газета The Times of India представителя агентства расследований. — Они действовали под руководством иностранных кураторов, чтобы нарушить мир и спокойствие в стране».

Арестованным предъявлены обвинения в запрещенной деятельности и пропаганде терроризма.

Аресты осуществлены в ходе широкомасштабной операции силовиков в 44 районах и населенных пунктах Махараштры и в Бангалоре, столице штата Карнатака. В ходе нее у экстремистов изъяты крупные денежные средства, электронные средства связи и оружие.