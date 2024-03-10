Протестующие в Индии уже почти месяц фермеры начали новую акцию протеста, на четыре часа заблокировав железнодорожное сообщение в штатах Харьяна и Пенджаб на севере страны, сообщает агентство ANI.

В рамках протеста сотни фермеров вышли на пути в нескольких десятках пунктов, нарушив движение поездов. Блокада началась в полдень и продлится до 16:00 по местному времени (14:30 по бакинскому времени).

«Пока наши требования не будут выполнены, мы продолжим протестовать», — сказал журналистам один из лидеров протестующих Сарван Сингх Пандхер. «Мы продолжим наращивать наши силы», — предупредил он.

Тысячи индийских фермеров начали 13 февраля протестное шествие на столицу страны, но были остановлены примерно в 200 км к северу от города, органы безопасности применили против них водометы и слезоточивый газ. С тех пор состоялось несколько раундов переговоров с властями, которые не привели к достижению соглашения. Аграрии продолжают протест, они продолжают пытаться попасть в столицу и проводят другие акции.

Фермеры добиваются принятия закона, обеспечивающего приемлемую для них минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию, власти заявили, что готовы закупать по минимальным гарантированным ценам только кукурузу, хлопок и бобовые. Протестующие требуют распространить эту меру на 23 основные сельхозкультуры. Они добиваются внедрения комплексного страхования урожая для лучшего управления рисками, настаивают на введении пенсионного обеспечения для всех фермеров и сельскохозяйственных рабочих старше 60 лет (сейчас не все крестьяне имеют пенсии), причем в размере не менее 10 тыс. рупий (порядка $120). Крестьяне также хотят облегчения долгового бремени, правительственной компенсации их долгов банкам, снижения некоторых налогов, выдвигают ряд других требований. Аграрии также требуют выхода страны из Всемирной торговой организации.