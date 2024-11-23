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«Грузовики, следующие из Польши в Украину, будут пропускать по одному в час. Легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью и военные колонны проезжают без проблем в обоих направлениях», – говорится в сообщении.

По информации организаторов, фермеры протестуют по двум причинам. Первое из них – невыполнение требования по сохранению уровня сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года. Вторая причина – беспокойство, связанное с подписанием Евросоюзом соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.

Аграрии заявили, что если договоренности не будут достигнуты, то они будут протестовать до конца года круглосуточно.

В свою очередь ГПСУ сообщает, что пока накопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается. А въезда в Украину ждут около 150 грузовиков.

По предварительной информации пограничников, акция продлится 48 часов с возможным продлением.