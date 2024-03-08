Индийские спецслужбы заявили, что раскрыли сеть «торговцев людьми», отправляющих граждан страны сражаться на стороне российской армии в Украине. Этому предшествовали полицейские рейды на несколько туристических агентств, сообщает AFP.

Как минимум два гражданина Индии, сражающиеся в рядах вооруженных сил РФ, были убиты на войне. При этом несколько рекрутов рассказали агентству, что их отправили на передовую под ложными предлогами.

Следователи Центрального бюро расследований Индии (CBI) задержали нескольких подозреваемых, указано в заявлении спецслужбы. Сейчас их допрашивают. «Эти торговцы действовали как организованная сеть и привлекали граждан Индии через социальные медиа, такие как YouTube… а также через местных представителей [и] агентов под предлогом высокооплачиваемой работы в России», — говорится в заявлении. Индийцев, которые откликались на объявления, отправляли на передовую против их воли, утверждает CBI. Пока установлено более трех десятков случаев отправки индийцев в Россию. Спецслужбы работают над выявлением других потенциальных жертв.

Среди подозреваемых CBI назвало агента по трудоустройству из Дубая Файсала Хана, который рекламировал вакансии в российской армии на своем социальном медиа-канале Baba Vlogs. Хан рассказывал в феврале, что действительно помог организовать поездку 16 индийских граждан в Россию в конце прошлого года. Однако, утверждает он, планировалось, что они будут устроены на вспомогательные должности в тылу. Хан сказал, что был «поражен», когда рекрутам было выдано оружие, и «решил прекратить процесс набора».

Несколько индийских рекрутов рассказали AFP в феврале, что их заманили обещаниями высоких зарплат и российских паспортов, а затем отправили на передовые позиции. Им обещали небоевые роли, но вместо этого обучали использованию автоматов Калашникова и другого оружия перед отправкой в Украину.

Министерство иностранных дел Индии ранее заявило, что работает над освобождением около 20 индийских граждан, которые «застряли» в российской армии. (moscowtimes.ru)