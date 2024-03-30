Несколько депутатов Европейского парламента в пятницу, 29 марта, потребовали провести расследование по поводу предполагаемого подкупа Россией европейских политиков. Схему такого подкупа, связанную с сайтом Voice of Europe, вскрыли, по их собственным заявлениям, власти Чехии.

Так, глава фракции «Обновляя Европу» (Renew Europe), француженка Валери Айе в письме к главе ЕП Роберте Метсоле потребовала провести «немедленное и прозрачное» внутреннее расследование по этому поводу. «Если действующие депутаты Европарламента или кандидаты на предстоящих выборах брали деньги у российского правительства или у его прокси, они должны быть разоблачены и в их отношении должны быть приняты меры», — цитирует слова Айе агентство AFP. Фракция «Обновляя Европу» также призвала срочно провести по этому поводу парламентские дебаты.

А сопредседательница группы «зеленых», немка Терри Райнтке (Terry Reintke) назвала происходящее «атакой на саму суть демократии». «Вот как Владимир Путин пытается избежать ответственности за свою войну в Украине», — сказала она.

Двумя днями ранее власти Чехии заявили, что раскрыли «финансируемую из РФ сеть влияния», которая занималась распространением российской пропаганды в Европе и подкупом европейских политиков. В тот же день подробности опубликовали немецкое издание Der Spiegel и чешская газета Denik N. По их данным, частью схемы является новостной сайт Voice of Europe, а в центре сети находится бывший лидер пророссийской украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кум президента РФ Виктор Медведчук.

На сайте Voice of Europe регулярно публиковались призывы европейских политиков прекратить помощь Украине. Некоторым авторам этих призывов, как утверждает Denik N, за это платили деньги — в отдельных случаях соизмеримые с расходами на предвыборную агитацию на выборах в Европарламент, которые пройдут в июне. По данным издания, речь идет о политиках из ФРГ, Бельгии, Франции, Венгрии, Нидерландов и Польши. Конкретных имен чешские журналисты не называют, но отмечают, что в том числе на сайте публиковались интервью членов правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) — депутата Европарламента Максимилиана Кра (Maximilian Krah) и заседающего в бундестаге Петра Быстрона (Petr Bystron).

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо прямо заявил, что Россия обращалась к членам Европарламента и платила им за продвижение российской пропаганды. Эти обвинения пока не подкреплены свидетельствами передачи денег. Но факт, что в этом деле фигурировали незадекларированные финансовые средства, косвенно подтверждается результатами обысков в Польше, в ходе которых у одного из совладельцев сайта Voice of Europe было конфисковано 48 500 евро и 36 000 долларов США.

Власти ФРГ уже выразили свою обеспокоенность разоблачениями из Праги. (dw)